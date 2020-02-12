На "перехресті Кулеби" під Києвом масово зіткнулися автомобілі: фото і відео

На одеській трасі під Києвом 12 лютого трапились ДТП за участю шести автомобілів. Дані ділянки, є проблемними і заслужили у водіїв сумну славу.

Так, на перехресті Чабани – Гатне з невеликим часовим проміжком зіткнулися чотири автомобілі, повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події (для перегляду відео, проскрольте вниз).

З'ясувалося, що вантажівка Volvo притерла до узбіччя легковий автомобіль Honda. Поруч два легкових авто зіткнулися "паровозиком".

На перехресті Чабани – Гатне зіткнулися чотири автомобілі

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. В результаті аварії утворився затор довжиною кілька кілометрів, втім поліцейським вдалося швидко оформити ДТП і очистити проїзд.

ДТП під Києвом

Відзначимо, що на даному перехресті регулярно трапляються аварії.

Остання жорстка ДТП трапилась тут 24 листопада. Автомобіль Toyota, яким керував Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, зіткнувся з мікроавтобусом. Травми отримав сам Кулеба, двоє його синів і водій буса.

ДТП трапилась на перехресті Чабани - Гатне

Ще одна аварія трапилась в декількох кілометрах, в районі Південного кладовища. Зіткнулися Chevrolet Lacetti і позашляховик Range Rover. Травми отримав водій легкового авто, його забрала швидка.

Наслідки ДТП

Позашляховик зупинився в декількох десятках метрів

Аварія біля Південного кладовища

Як стало відомо зіткнення трапилось, коли Chevrolet виїжджав з боку кладовища. В цей час в нього врізався позашляховик. Момент ДТП зняла камера спостереження.

Відзначимо, що відрізок одеської траси від Києва до Південного кладовища водії називають "дорогою смерті" через велику кількість ДТП.

Щоб зробити рух безпечним, необхідно будівництво дворівневих розв'язок в Чабанах і біля Південного кладовища. Проекти вже розроблені. Також в кінці січня Державне агентство автомобільних доріг України оголосило тендер на будівництво зазначених об'єктів.

На одеській трасі біля селища Чабани заплановано будівництво дворівневої розв'язки

Також заплановано будівництво розв'язки біля Південного кладовища

Поки що рух на ділянках регулюють тимчасові світлофори. Але, як показує статистика ДТП, ситуація безпечнішою не стає. Якщо терміново не почати будувати розв'язки, кількість аварій збільшиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Сираї під Києвом працівник суду на смерть збив жінку з двома маленькими доньками. Водій рухався понад 100 км/год.

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