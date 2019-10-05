На очах у сина: в Києві хвора на рак жінка вчинила моторошний суїцид. Кадри 18+

У Києві в суботу, 5 жовтня, літня жінка вчинила страшне самогубство – викинулася з вікна 4 поверху 14-поверхового будинку на Березняках на очах у свого сина.

Від отриманих травм вона померла на місці. Інцидент стався близько 10:20, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами поліції, жертва страждала онкологічним захворюванням. Вона постійно відчувала сильний біль і вже неодноразово намагалася накласти на себе руки.

Фото з місця інциденту Інформатор

Жінка дочекалася моменту, коли її син вийде з кімнати, і забралася на підвіконня. Син не встиг перешкодити матері вчинити самогубство. Вона зістрибнула, як тільки він увійшов до приміщення.

Смерть від удару наступила миттєво. Медики, що прибули до будинку, нічим не змогли допомогти жінці.

На місці події працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Обережно, кадри 18+

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, поблизу мікрорайону "Троєщина" в Києві увечері 4 жовтня сталася масова бійка зі стріляниною. Постраждала одна людина.

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