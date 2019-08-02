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На очах у поліції: у Києві чоловік викинувся із 10 поверху будинку

1.6т Читати матеріал російською

У Святошинському районі Києва чоловік, у квартирі якого проводили обшук, на очах у поліції вистрибнув із 10 поверху будинку. Від отриманої травми киянин загинув.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва. У його помешканні проводилася санкціонована судом слідча дія в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн та екстазі: усе це відправлять на експертизу.

Чоловік викинувся з 10 поверху

Чоловік викинувся з 10 поверху

Під час обшуку чоловік відштовхнув оперативника, вибіг на балкон і стрибнув із 10 поверху.

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На місці події працювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, прокуратури та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції. Про подію також повідомили представників Державного бюро розслідувань.

Буде проведена службова перевірка дій правоохоронців, які були залучені до обшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня на Борщагівці в Києві чоловік порізав собі вени й вистрибнув із вікна технічного поверху дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Зодчих, 46. Він злякався приїзду поліцейських.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
поліція
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