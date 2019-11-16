"Викрадення" глави великого банку в Києві: розкрито нові деталі

У Києві, 16 листопада, затримали главу Укрексімбанку Олександра Гриценко. Спочатку в ЗМІ повідомили про викрадення банкіра, проте пізніше цю інформацію спростувала член наглядової ради фінустанови Вікторія Страхова.

Так, фінансист на своїй сторінці в соцмережі написала: "Ніхто не викрадений. Зачекайте офіційну заяву правоохоронних органів". При цьому на питання в коментарі, чи не було викрадення інсценовано з метою захисту Гриценко, як це було з журналістом Олексієм Бабченко (тоді правоохоронці інсценували його вбивство - ред), Страхова відповіла "ні".

У Києві викрали Олександра Гриценко mind.ua

Відзначимо, як повідомив канал "Прямий", за словами родичів, невідомі забрали чоловіка в чорний автобус на очах у дитини, з яким він гуляв. Члени сім'ї банкіра вже звернулися в поліцію. Офіційного підтвердження факту викрадення немає.

У Києві викрали главу "Укрексімбанку" inventure.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва 16 квітня невідомі побили і викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли в невідомому напрямку.

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