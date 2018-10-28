На очах у 6-річної подруги: на Київщині педофіл розбещував дитину

У селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали і передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги.

Як повідомляє прес-служба управління поліції в Київській області, зловмисник був сусідом дитини, проживав в одному гуртожитку.

За словами громадян, він здійснював розпусні дії, часто хуліганив і зловживав спиртним.

Зараз постраждалу дівчинку разом з мамою доставили в лікувальний заклад для надання необхідної медичної та психологічної допомоги.

Підозрюваний до обрання запобіжного заходу буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві педофіл по-звірячому знущався над дитиною. Він неодноразово ґвалтував 10-річну падчерку.