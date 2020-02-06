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7 лютого • оновлено в 09:05
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На місці басейну – паркінг: суд ухвалив рішення щодо скандального колишнього головного архітектора Києва

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Вищий антикорупційний суд відпустив на поруки двом народним депутатам колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, якого запідозрили у зловживанні службовим становищем.

Про це журналісту УНН розповіла повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк. Мова йде про народну депутатку від “Слуги Народу” Ганну Бондар та обранку від “Опозиційної платформи – За життя” Олександру Лукашеву.

Суд ухвалив рішення щодо скандального колишнього головного архітектора Києва. Ілюстрація

Суд ухвалив рішення щодо скандального колишнього головного архітектора Києва. Ілюстрація

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“Підозрюваного передали на поруки депутатів”, – сказала Постолюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 30 січня оголосило про підозру колишньому головному архітектору Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.

Ще у 2002 році Київська міська рада передала землю у центрі міста в оренду ТОВ. Там повинні були збудувати житловий будинок із басейном для школи. Втім, у 2013 році директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор) у інтересах компанії-забудовниці дав дозвіл на будівництво багаторівневого паркінгу замість басейну.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Вася Дядя
Вася Дядя
А кто ответит за разрушение бассейна "Динамо" и Сенного рынка?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
круговая порука.
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