На місці басейну – паркінг: суд ухвалив рішення щодо скандального колишнього головного архітектора Києва

Вищий антикорупційний суд відпустив на поруки двом народним депутатам колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, якого запідозрили у зловживанні службовим становищем.

Про це журналісту УНН розповіла повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк. Мова йде про народну депутатку від “Слуги Народу” Ганну Бондар та обранку від “Опозиційної платформи – За життя” Олександру Лукашеву.

Суд ухвалив рішення щодо скандального колишнього головного архітектора Києва. Ілюстрація

“Підозрюваного передали на поруки депутатів”, – сказала Постолюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 30 січня оголосило про підозру колишньому головному архітектору Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.

Ще у 2002 році Київська міська рада передала землю у центрі міста в оренду ТОВ. Там повинні були збудувати житловий будинок із басейном для школи. Втім, у 2013 році директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор) у інтересах компанії-забудовниці дав дозвіл на будівництво багаторівневого паркінгу замість басейну.

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