На Київщині зникли неповнолітні брат і сестра: фото і прикмети

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області зникли неповнолітні брат і сестра В'ячеслав та Єлизавета Оленущенки.

Про це йдеться на сторінці "Розшук дітей" ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ "Київстар" у Facebook. Правоохоронці оголосили дітей у розшук (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що хлопчику – 13 років, а дівчинці – 11. Вони 30 липня, приблизно о 20:00, залишили територію дитячого будинку сімейного типу на вулиці Щорса, вихованцями якого є. Станом на 10:00 31 липня місцеперебування дітей було невідоме.

Прикмети В'ячеслава: на вигляд 15 років, зріст – 164 см, спортивної статури, овальне обличчя, зелені очі, світло-русяве коротке волосся. Хлопчик одягнений у сіру футболку, сині шорти та гумові капці синього кольору Crocs.

На Київщині зник В'ячеслав Оленущенко Розшук дітей ГУНП в Київській області

Прикмети Єлизавети: на вигляд 12-13 років, зріст – 150 см, худорлявої статури, овальне обличчя, карі очі, русяве коротке волосся, на переніссі має слід від давнього травмування. Дівчинка одягнена в червону кофту, чорні штани, гумові капці синього кольору Crocs.

На Київщині зникла Єлизавета Оленущенко Розшук дітей ГУНП в Київській області

За наявності будь-якої інформації щодо дітей громадян попросили повідомляти за номером спецлінії поліції 102.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник столичної громадської організації "Дім милосердя" Олексій Кучапін зник безвісти. Він не виходив на зв'язок із 16 липня. 22 липня поліція заявила, що у Дніпровському районі столиці знайшли тіло Кучапіна.