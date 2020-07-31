На Київщині зникли неповнолітні брат і сестра: фото і прикмети
У селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області зникли неповнолітні брат і сестра В'ячеслав та Єлизавета Оленущенки.
Про це йдеться на сторінці "Розшук дітей" ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ "Київстар" у Facebook. Правоохоронці оголосили дітей у розшук (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Зазначається, що хлопчику – 13 років, а дівчинці – 11. Вони 30 липня, приблизно о 20:00, залишили територію дитячого будинку сімейного типу на вулиці Щорса, вихованцями якого є. Станом на 10:00 31 липня місцеперебування дітей було невідоме.
Прикмети В'ячеслава: на вигляд 15 років, зріст – 164 см, спортивної статури, овальне обличчя, зелені очі, світло-русяве коротке волосся. Хлопчик одягнений у сіру футболку, сині шорти та гумові капці синього кольору Crocs.
Прикмети Єлизавети: на вигляд 12-13 років, зріст – 150 см, худорлявої статури, овальне обличчя, карі очі, русяве коротке волосся, на переніссі має слід від давнього травмування. Дівчинка одягнена в червону кофту, чорні штани, гумові капці синього кольору Crocs.
За наявності будь-якої інформації щодо дітей громадян попросили повідомляти за номером спецлінії поліції 102.
Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник столичної громадської організації "Дім милосердя" Олексій Кучапін зник безвісти. Він не виходив на зв'язок із 16 липня. 22 липня поліція заявила, що у Дніпровському районі столиці знайшли тіло Кучапіна.