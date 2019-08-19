На Київщині зникли дві дитини: фото та прикмети

У Деснянському районі Києва зник малолітній Денис Черноус, 2006 року народження, а також в місті Славутич розшукувалася 13-річна Ксенія Попелишко – дівчинку вже знайшли.
Як повідомили на сторінці "Київ Оперативный" у Facebook, Деснянське УП шукує хлопчика. Серед прикмет: зріст 160 см, худорлява статура, світло-русяве волосся та блакитні очі.
Черноус був одягнений у футболку білого кольору, чорну спортивну кофту, різнокольорові шорти з ромбами й темно-сині кросівки.
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Також Славутицьке відділення поліції розшукувало малолітню дівчинку, яка 18 серпня приблизно об 11:00 пішла з дому за адресою Добринінський квартал, 15 і не повернулася. На зв'язок із рідними не виходила. Проте 19 серпня дитину таки знайшли.
Прикмети Попелишко: на вигляд 13 років, зріст 155 см, середньої статури, обличчя овальне у веснянках, сірі очі та каштанове волосся середньої довжини.
Дівчинка була одягнена у блакитні джинсові шорти, зелену футболку, синю кофту на ґудзиках та фіолетове взуття.
Як писав OBOZREVATEL:
В Іванівському районі Одеської області була організована спецоперація з розшуку 11-річної Дарини Лук'яненко, яка зникла 13 червня. Пізніше, 19 червня, в населеному пункті Іванівка знайшли тіло зниклої Лук'яненко.
Затриманий за підозрою у вбивстві дівчинки житель Іванівки Микола Тарасов зізнався у скоєному.
У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев'ятирічний Захар Черевко. Він вийшов із дому приблизно о 20:00 і не повернувся. Пізніше, 22 червня, біля озера Вирлиця знайшли тіло дев'ятирічного Черевка.
Підозрюваним у вбивстві хлопчика, який зник, а згодом був знайдений убитим у Києві, виявився його родич. Дарницький суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві Черевка. Він є братом вітчима дитини.
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