На Київщині зникли дві дитини: фото та прикмети

У Деснянському районі Києва зник малолітній Денис Черноус, 2006 року народження, а також в місті Славутич розшукувалася 13-річна Ксенія Попелишко – дівчинку вже знайшли.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативный" у Facebook, Деснянське УП шукує хлопчика. Серед прикмет: зріст 160 см, худорлява статура, світло-русяве волосся та блакитні очі.

Черноус був одягнений у футболку білого кольору, чорну спортивну кофту, різнокольорові шорти з ромбами й темно-сині кросівки.

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Також Славутицьке відділення поліції розшукувало малолітню дівчинку, яка 18 серпня приблизно об 11:00 пішла з дому за адресою Добринінський квартал, 15 і не повернулася. На зв'язок із рідними не виходила. Проте 19 серпня дитину таки знайшли.

Прикмети Попелишко: на вигляд 13 років, зріст 155 см, середньої статури, обличчя овальне у веснянках, сірі очі та каштанове волосся середньої довжини.

Дівчинка була одягнена у блакитні джинсові шорти, зелену футболку, синю кофту на ґудзиках та фіолетове взуття.

Як писав OBOZREVATEL:

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