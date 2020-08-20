На Київщині зникла мама з маленькими дітьми. Фото і прикмети

У селі Світильня Броварського району Київської області зникли 24-річна мама Аліна Созанська та двоє її маленьких дітей – п'ятирічна Анастасія, дворічний Михайло.

Про це повідомляється на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Броварський відділ поліції оголосив їх у розшук (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мама та діти ще 18 серпня, близько 11:00, пішли з місця проживання, що на вулиці Набережній у селі. Станом на 11:00 20 серпня вони не повернулися. На зв'язок із рідними не виходили.

Прикмети мами – Аліни Созанської: на вигляд 25 років, зріст 175 см, середньої статури, пряме, середньої довжини, фарбоване в коричневий колір волосся, сіро-зелені очі. Жінка була одягнута в червону сукню, текстильні білі мокасини з малюнком у вигляді квітів.

На Київщині зникла мама Аліна Созанська, а також двоє її дітей Facebook/Розшук дітей ГУНП в Київській області

Прикмети доньки – Анастасії Созанської: на вигляд шість років, зріст 116 см, середньої статури, пряме, середньої довжини, русяве волосся, карі очі. Дівчинка була одягнута у рожеву футболку, трикотажні бриджі синього кольору.

На Київщині зникла мама Аліна Созанська з донькою Анастасією, а також син Михайло Facebook/Розшук дітей ГУНП в Київській області

Прикмети сина – Михайла Созанського: на вигляд два роки, зріст 90 см, середньої статури, пряме, коротке, русяве волосся, карі очі. Хлопчик був одягнутий у синю футболку та трикотажні шорти такого ж кольору.

На Київщині зник Михайло Созанський, а також його мама Аліна та сестра Анастасія Facebook/Розшук дітей ГУНП в Київській області

Зазначається, що зниклі можуть бути в іншому одязі. За наявності будь-якої інформації про маму та дітей громадян попросили телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

Допис про зникнення мами з дітьми Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області зникли неповнолітні брат і сестра В'ячеслав і Єлизавета Оленущенки. Поліції вдалося розшукати їх.