На Київщині зникла мама із маленьким сином: фото та прикмети

У місті Бровари на Київщині ще у середу вночі, 25 березня, зникла 26-річна Світлана Качанова зі своїм 4-річним сином Антоном.

Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Київській області" у Facebook. Станом на 14:00 п'ятниці, 27 березня, їх не було знайдено (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"25 березня, близько 01:00, жінка із сином пішла з місця проживання, що на вул. Олімпійській, 1, у м. Бровари, і до цього часу їх місцезнаходження невідоме. Можуть перебувати у с. Дмитрівка Бахмацького району Чернігівської області", – йдеться у повідомленні.

Прикмети матері: зріст – 170 см, на вигляд – 33 роки, повної статури, кругле обличчя, хвилясте волосся, довжиною до плечей, пофарбоване у біло-червоні кольори, карі очі. Була одягнена у сині джинси та чорну куртку з болонової тканини.

На Київщині зникла Світлана Качанова із сином Антоном Розшук дітей ГУНП в Київській області

Прикмети сина: зріст – 100-105 см, на вигляд – 5 років, худорлявої статури, русяве, коротке та пряме волосся, овальне обличчя та зелені очі. Був одягнений у чорну з білими смугами куртку на блискавці, спортивні чорні штани та зелені кросівки.

На Київщині зник Антон Качанов із мамою Світланою Розшук дітей ГУНП в Київській області

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження жінки та хлопчика, правоохоронці попросили повідомляти за номером "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Бабинці Бородянського району Київської області 18 січня з озера дістали тіло 16-річного Павла Кремінського.

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