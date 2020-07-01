На Київщині зникла дівчинка-підліток. Фото та прикмети

Тимур Григоренко Кримінал 10:43, 1.07.2020 Оновлено: 11:21, 1.07.2020

У Фастові Київської області зникла 15-річна Анастасія Клюзко. Дівчинка 30 червня пішла з дому й нині її місце перебування невідоме.

Про це в Facebook повідомляє ГУ НП у Київській області. У поліції зазначили, що дитина на зв'язок із рідними не виходила.

Також було опубліковано прикмети зниклої: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся до плечей, темно-русяве зі світлими кінцями, обличчя кругле, очі карі.

Була одягнена у футболку чорного кольору, джинсові шорти чорного кольору й білі кросівки. Із собою мала різнокольоровий, квітчастий рюкзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві майже п'ять місяців розшукують безвісти зниклу неповнолітню Ліберті Боднар.

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