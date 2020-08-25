На Київщині зникла 17-річна дівчина. Прикмети і фото
У селищі Велика Димерка Броварського району Київської області зникла 17-річна дівчинка – Надія Чернік.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Жителька селища 24 серпня, близько 21:00, пішла з дому і не повернулась. Станом на 12:00 25 серпня її місцеперебування було невідомим (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
До пошуків дівчинки залучили чимало правоохоронців і громадськість.
Прикмети Чернік: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, повної статури, пряме, довге, фарбоване в темно-рудий колір волосся, кругле обличчя, сірі очі. Вона носить окуляри для слабозорих.
Дівчинка була одягнута в чорні шорти, футболку такого ж кольору, сірі, текстильні кросівки, мала наплічник чорного кольору.
За наявності інформації щодо зниклої громадян попросили телефонувати за номером спецлінії поліції "102".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області зникли неповнолітні брат і сестра В'ячеслав і Єлизавета Оленущенки. Згодом поліції вдалося розшукати їх.