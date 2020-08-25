На Київщині зникла 17-річна дівчина. Прикмети і фото

У селищі Велика Димерка Броварського району Київської області зникла 17-річна дівчинка – Надія Чернік.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Жителька селища 24 серпня, близько 21:00, пішла з дому і не повернулась. Станом на 12:00 25 серпня її місцеперебування було невідомим (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

До пошуків дівчинки залучили чимало правоохоронців і громадськість.

Прикмети Чернік: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, повної статури, пряме, довге, фарбоване в темно-рудий колір волосся, кругле обличчя, сірі очі. Вона носить окуляри для слабозорих.

Дівчинка була одягнута в чорні шорти, футболку такого ж кольору, сірі, текстильні кросівки, мала наплічник чорного кольору.

На Київщині зникла 17-річна дівчинка – Надія Чернік Facebook/Поліція Київської області

За наявності інформації щодо зниклої громадян попросили телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

Надія Чернік 24 серпня пішла з дому на Київщині і не повернулася Скриншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області зникли неповнолітні брат і сестра В'ячеслав і Єлизавета Оленущенки. Згодом поліції вдалося розшукати їх.

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