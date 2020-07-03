На Київщині зник 17-річний кур'єр: фото та прикмети

У селі Лютіж Вишгородського району Київської області 29 червня зник 17-річний кур'єр з рюкзаком Glovo Володимир Дубовий.

Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Станом на ранок 3 липня хлопця все ще розшукували.

Так, 17-річний юнак 29 червня, близько 3:00, пішов з місця проживання, що на території садового товариства "Орфей" на вулиці Квітковій у селі, та зник. Ймовірно, він вирушив до Києва.

На Київщині зник 17-річний кур'єр Facebook/Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар

Прикмети Дубового: на вигляд 17 років, зріст –192 см, худорлявої статури, овальне обличчя, сірі очі, темне, хвилясте волосся. Також у нього ліва нога коротша правої, тому хлопець може кульгати.

Юнак був одягнений у чорні джинси, темну футболка та чорні кросівки. При собі мав жовтий великий рюкзак з написом Glovo.

При наявності будь-якої інформації щодо хлопця громадян попросили повідомляти за номером спецлінії поліції "102".

Допис у мережі Скріншот

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