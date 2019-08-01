На Київщині зник 10-річний хлопчик: опубліковане фото

У с. Петрушки (Києво-Святошинський район, Київська область) зник 10-річний Данило Лутюк.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП на Київщині, 31 липня хлопчик пішов з території домоволодіння по вул. Л. Українки у невідомому напрямку і зараз його місцезнаходження невідоме. На зв'язок з рідними він не виходить.

Данило Лутюк

"Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 130 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сіро-блакитні (на лівому оці має кісту), волосся коротке, світлі. З лівого боку на шиї – шрам від опіку. Одягнений: шорти блакитні, синя футболка, чорні босоніжки (може бути в іншому одязі)", – сказано в повідомленні.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце перебування Данила поліція просить повідомляти по телефону спецлінії "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві посеред вулиці чоловік накинувся на дідуся і 2-річного хлопчика і побив їх. За попередньою інформацією, нападник перебував під дією препаратів.

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