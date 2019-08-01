Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

На Київщині зник 10-річний хлопчик: опубліковане фото

944 Читати матеріал російською

У с. Петрушки (Києво-Святошинський район, Київська область) зник 10-річний Данило Лутюк.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП на Київщині, 31 липня хлопчик пішов з території домоволодіння по вул. Л. Українки у невідомому напрямку і зараз його місцезнаходження невідоме. На зв'язок з рідними він не виходить.

Новини
На Дніпропетровщині зникла 41-річна жінка: поліція оголосила розшук
Данило Лутюк

Данило Лутюк

"Прикмети: на вигляд 11 років, зріст 130 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сіро-блакитні (на лівому оці має кісту), волосся коротке, світлі. З лівого боку на шиї – шрам від опіку. Одягнений: шорти блакитні, синя футболка, чорні босоніжки (може бути в іншому одязі)", – сказано в повідомленні.

При наявності будь-якої інформації про можливе місце перебування Данила поліція просить повідомляти по телефону спецлінії "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві посеред вулиці чоловік накинувся на дідуся і 2-річного хлопчика і побив їх. За попередньою інформацією, нападник перебував під дією препаратів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel