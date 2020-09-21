На Київщині зіткнулися КамАЗ і Chery, двоє загиблих

Obozrevatel Кримінал 12:38, 21.09.2020 Оновлено: 13:03, 21.09.2020

У Миронівському районі Київської області зіткнулися КамАЗ та Chery Amulet, загинули пасажирки легковика – жінка та дівчина.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело в правоохоронних органах, легковий автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху.

ДТП трапилася в Миронівському районі.
Google Maps

"Аварія трапилася 20 вересня, приблизно 19:30, неподалік села Юхни. Унаслідок ДТП 41-річна жителька Миронівського району загинула на місці події, а 16-річна дівчинка – в автомобілі швидкої допомоги. Водія Chery було госпіталізовано", – зазначило джерело.

Зіткнення КамАЗ і Chery Amulet

Воно додало, що правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Каховському районі Херсонської області перекинулася вантажівка з причепом, унаслідок чого загинув водій машини.

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