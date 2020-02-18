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18 лютого • оновлено в 13:37
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На Київщині зібрали поліцейських, військових та рятувальників: у чому річ

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З 18 і до 21 лютого на території міста Біла Церква та прилеглих районів Київської області відбуватимуться масштабні антитерористичні навчання.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook. Навчання триватимуть за участі підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, ЗСУ та органів державної влади.

Жителів Київщини закликали зберігати спокій, із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та можливих обмежень. Їх також попросили дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами й вибухонебезпечними речовинами та носити документи, що посвідчують особу.

На Київщині зібрали поліцейських, військових та рятувальників

На Київщині зібрали поліцейських, військових та рятувальників

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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