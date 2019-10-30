У місті Біла Церква Київської області 20-річна жінка народила вдома дитину та викинула її з вікна на сьомому поверсі.

Тіло немовляти біля будинку виявила місцева жителька, яка і звернулася до правоохоронців. Про це написала пресслужба поліції Київської області.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили труп новонародженої дівчинки, шия якої була обвита пуповиною, та залишки плаценти. Матір'ю виявилась 20-річна жінка. Вона пояснила, що пологи у неї трапилися напередодні.

На Київщині жінка вдома народила дитину і викинула її з сьомого поверху Поліція Київської області

Перебуваючи у стані, викликаному пологами, мати викинула новонароджену дитину з вікна квартири на сьомому поверсі. Тіло дівчинки направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Матір потрапила до лікарні. Також виявилося, що у жінки вже була малолітня донька.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Хмельниччині жінка вбила новонароджену дочку. Дитину, задушену сміттєвим пакетом, правоохоронці знайшли в оселі горе-матері.

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