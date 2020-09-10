На Київщині затримали злодія в законі "Мамуку". Фото та відео операції

У Київській області 9 вересня поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Мамука", який в'їхав на територію України незаконно.

Зараз він перебуває в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшої депортації з країни, повідомляється на сайті Національної поліції України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мамуку" затримали в Київській області. Кадр відео

За даними правоохоронців, "Мамука" прибув до України, щоб поширити злочинний вплив у кримінальному середовищі. Свій статус злодія в законі він отримав у 2013 році в Стамбулі.

Поліція провела операцію із затримання злодія в законі "Мамуки". Кадр відео

Також наголошується, що у нього є родинні зв'язки зі злодієм у законі Таріелом Оніані.

Затриманого "Мамуку" депортують з України.

Співробітники Державної міграційної служби склали адміністративний протокол на затриманого за статтею 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) КУпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці поліцейські затримали двох кримінальних авторитетів за вчинення хуліганський дій у розважальному закладі. Вони влаштували бійку в ресторані, погрожували присутнім зброєю, розбили меблі, а після цього чинили опір правоохоронцям, які приїхали на виклик.