На Київщині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину по поліцейським

На Київщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по поліцейським. У результаті один із них отримав тілесні ушкодження ноги.

Інцидент трапився у місті Узин Білоцерківського району. Про це написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Так, нещодавно правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство. Саме там підозрюваний раптово почав вигукувати нецензурні слова на адресу поліцейських та відкрив по ним стрілянину з пістолету. У результаті інциденту дільничний офіцер отримав ушкодження ноги.

На місце прибули патрульні. Перед тим, як правоохоронці спіймали чоловіка, ще один поліцейський отримав травми, бо підозрюваний чинив опір.

З місця події вилучили речові докази – пістолет та гільзи травматичних набоїв, які направлять на експертизу. 43-річного підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України, а до суду вже подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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