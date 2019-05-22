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/Кримінал

На Київщині заступника мера затримали на хабарі: перші подробиці

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У Київській області на хабарі затримали заступника голови Васильківської міської ради. Його підозрюють у систематичному вимаганні грошей у місцевих підприємців.

Бізнесмени повинні були платити 500 доларів США за сприяння в реєстрації земельних ділянок, повідомили на сторінці СБУ в Facebook.

"Правоохоронці затримали зловмисника у Василькові під час отримання від представника землевпорядної організації неправомірної вигоди в розмірі $2500 за відновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок", – уточнили в спецслужбі.

Чиновник вимагав по 500 доларів

Чиновник вимагав по 500 доларів

Facebook СБУ

Затримання

Затримання

Facebook СБУ

Хабар

Хабар

Facebook СБУ

За місцем проживання і роботи підозрюваного проводять обшуки.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому міському голові Могилів-Подільського Петру Бровці прокуратура вручила підозру в хабарництві. Він вимагав приблизно 15 000 доларів за виділення землі під забудову.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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