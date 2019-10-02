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2 жовтня • оновлено в 19:47
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На Київщині застрелили грузина, який напав на спецназ: оприлюднено відео ліквідації

2.7т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з місця перестрілки в селі Хотянівка Київської області, в результаті якої був ліквідований громадянин Грузії, який напав на поліцейських.

Кадри опублікувала поліція Києва в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент також прокоментував начальник поліції Києва Андрій Крищенко. "Після оприлюднення відео спецоперації в Хотянівці ні у кого не буде сумнівів у законності дій поліцейських, які застосували зброю на ураження", – сказав він на брифінгу.

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На Київщині спецназ застрелив грузина: кадри ліквідації

На Київщині спецназ застрелив грузина: кадри ліквідації

Скріншот з відео

"Спецоперація була чітко спланована. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецназівців. Тому правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його. Згодом при огляді місця події ми виявили три пістолети іноземного виробництва, один із глушником, і магазини до них. Також вилучили кілька паспортів різних держав на ім'я різних чоловіків, тому будемо призначати експертизу", – додав Крищенко.

Обидва співробітники спецпідрозділу КОРД, які були поранені, отримали медичну допомогу в лікарні.

Ліквідований громадянин Грузії

Ліквідований громадянин Грузії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині зловмисник при затриманні відкрив стрілянину, в результаті чого були поранені двоє поліцейських.

ДБР почало розслідування за фактом убивства злочинця.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тут паРРашное быдлo пасти раззявило. Скот расейский - Керчь. Су.ки ментовские - слово Керчь о чем вам говорит?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как же вы так??? Братьев грузинов???
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2 из 3 ответов | показать все
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Пигин Макс, "знаменитый украинский менталитет",- Просто Украина встала с колен, после СССРовской оккупации теперь наравне с ведущими мировыми державами, может диктовать свои условия!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шапиро Жeнька, Быстро вы забываете тех, кто вас поддерживает. Но это и есть, знаменитый украинский менталитет...
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0
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Сомали
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