На Київщині застрелили грузина, який напав на спецназ: оприлюднено відео ліквідації

У мережі з'явилося відео з місця перестрілки в селі Хотянівка Київської області, в результаті якої був ліквідований громадянин Грузії, який напав на поліцейських.

Кадри опублікувала поліція Києва в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент також прокоментував начальник поліції Києва Андрій Крищенко. "Після оприлюднення відео спецоперації в Хотянівці ні у кого не буде сумнівів у законності дій поліцейських, які застосували зброю на ураження", – сказав він на брифінгу.

На Київщині спецназ застрелив грузина: кадри ліквідації Скріншот з відео

"Спецоперація була чітко спланована. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецназівців. Тому правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його. Згодом при огляді місця події ми виявили три пістолети іноземного виробництва, один – із глушником, і магазини до них. Також вилучили кілька паспортів різних держав на ім'я різних чоловіків, тому будемо призначати експертизу", – додав Крищенко.

Обидва співробітники спецпідрозділу КОРД, які були поранені, отримали медичну допомогу в лікарні.

Ліквідований громадянин Грузії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині зловмисник при затриманні відкрив стрілянину, в результаті чого були поранені двоє поліцейських.

ДБР почало розслідування за фактом убивства злочинця.

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