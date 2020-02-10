На Київщині загадково зникли матір із немовлям зі Львова: фото та деталі

Поліція почала пошуки молодої мами, жительки Львова Катерини Поляніної, яка востаннє виходила на зв'язок 2 лютого із міста Бровари Київської області, та її доньки Ангеліни.

Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. До адміністраторів сторінки 9 лютого звернувся колишній хлопець дівчини та батько дитини Олександр.

"Він повідомив, що втратив зв'язок з Поляніною Катериною 1988 р.н. та з їхньою спільною малолітньою донькою Поляніною Ангеліною 07.08.2019 р.н.", – йдеться в дописі.

На Київщині загадково зникли матір з немовлям зі Львова

Зниклі проживали у місті Львів. Хлопець зазначив, що востаннє спілкувався з дівчиною по телефону 2 лютого, і в розмові вона сказала, що перебуває з дитиною у Броварах. Після цього Поляніна більше на зв'язок не виходила.

У коментарях під дописом адміністратори сторінки зазначили, що молодик уже звернувся до правоохоронців, матір із дитиною почала розшукувати поліція.

Коментарі про зниклих на Київщині матір з дитиною Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Переяслав-Хмельницькому Київської області безвісти зникла Олена Лисенко та її восьмирічна дочка Аня. Їхні пошуки тривали з 23 січня. Станом на 25 січня у поліції не було інформації про місцеперебування Лисенко та її дитини.

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