На Київщині загадково зник підліток. Фото і прикмети

У місті Бровари Київської області ще 20 травня загадково зник 16-річний Максим Проценко.

Про це повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Правоохоронці розпочали розшуки хлопця.

Так, 20 травня, близько 12:00, він залишив територію "СОС-містечка" на вулиці Шевченка, 18, у Броварах. Підліток мав наміри поїхати до реабілітаційного центру, що в селі Гора Бориспільського району, проте зник.

Прикмети Проценка: на вигляд – 16-17 років, зріст – 180 см, середньої тілобудови, світло-русяве, коротке волосся, карі очі.

Хлопець був одягнений у чорні спортивні штани, футболку синього кольору, білу спортивну кофту, гумові тапочки.

На Київщині загадково зник підліток Максим Проценко Розшук дітей ГУНП в Київській області за сприяння ПрАТ Київстар/Facebook

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження неповнолітнього, правоохоронці попросили телефонувати за номером 102.

Пост про зникнення підлітка на Київщині Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за загадкових обставин ще 4 червня зник учасник бойових дій Андрій Володій, 1977 року народження.