На Київщині з поліції втік підозрюваний: історія отримала продовження

На Житомирщині спіймали чоловіка, який у Фастові Київської області втік з відділення поліції. Тоді Миколу Смолінського затримали за грабіж.

Правоохоронці Київщини розробили комбінації та вирахували можливі місця переховування підозрюваного, написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Оперативники протягом двох діб затримали чоловіка на Житомирщині. Він переховувався на території закинутої ферми, де працював раніше.

На Київщині з поліції втік підозрюваний Поліція Київської області

Втікача доставили до Фастівського відділення поліції. Його опитали слідчі. Вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу.

Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до п’яти років.

Також за фактом втечі з-під варти стартувало внутрішнє службове розслідування відносно осіб, які допустила прорахунки у роботі. Їх відсторонили від виконання функційних обов’язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові Київської області з відділення поліції втік затриманий за грабіж Микола Смолінський. Чоловік вкрав мобільний телефон у с.Тріліси.

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