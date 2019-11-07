На Київщині з-під варти втік небезпечний злочинець із Росії: фото і прикмети

На Київщині з-під варти втік злочинець із Росії, який розшукувався у своїй країні за цілу низку злочинів.

Він був затриманий в аеропорту "Бориспіль", його збиралися екстрадувати, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

"Але під час доправлення іноземця-зловмисника до ізолятора тимчасового утримування він утік. Був вдягнений у спортивний костюм чорного кольору і коричневу куртку", – додали правоохоронці.

Злочинець із Росії

Його прикмети: зріст 170 см, худий, виголені скроні, коротке русяве волосся у формі поздовжньої смуги, коротка чорна борода. Всіх, хто має інформацію про його місцеперебування, попросили анонімно звернутися в поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, 4 вересня із Миколаївської колонії №50 у Львівській області втекли засуджені. Один із них – ґвалтівник.

Увечері 4 вересня злочинців зловили в одному із сіл області. При затриманні було важко поранено поліцейського.

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