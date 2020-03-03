Жителька Київщини поскаржилася у мережі на нову підступну схему видурювання грошей. Їй надіслали "у подарунок" сертифікат неіснуючого магазину Golden Ameilia, а за посилку жінка повинна була платити самостійно.

Про це мешканка селища Баришівка Наталія Могілей написала на сторінці "Баришівка" у Facebook. Вона також поширила фото такого "подарунку" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за словами потерпілої, у День народження їй зателефонувала дівчина. Вона розповіла, що жінці надішлють "подарунок Новою поштою". На запитання, від кого він, дівчина відповіла, що не може надати таку інформацію, а на листівці все буде вказано.

На Київщині викрили нову підступну схему із поштовим переказом

"Настав день Х! Надійшло повідомлення з НП, в якому було написано, що я за посилку повинна заплатити 157 грн... Пішла за посилкою. Відкрила маленький конвертик – а там сертифікат на суму 1500 грн на ювелірні вироби неіснуючого магазину", – написала жінка.

На Київщині викрили нову підступну схему із поштовим переказом Facebook/Наталія Могілей

На Київщині викрили нову підступну схему із поштовим переказом Facebook/Наталія Могілей

Пост у мережі Скріншот

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