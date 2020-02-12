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12 лютого • оновлено в 18:41
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На Київщині військовий на авто збив дітей: суд взяв його під варту

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Печерський районний суд міста Києва обрав підполковнику Національної гвардії України, який 9 грудня 2019 року на території області на автомобілі збив двох дітей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Він їхав у технічно справній машині, але перевищив дозволену у населених пунктах швидкість, тому не впорався з керуванням та скоїв наїзд, написала пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

В авто з підозрюваним були ще двоє військовослужбовців Нацгвардії. Унаслідок цієї ДТП постраждали пасажири машини та діти-пішоходи.

Суд взяв під варту війського, який на Київщині збив на авто двох дітей

Суд взяв під варту війського, який на Київщині збив на авто двох дітей

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Так, військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України скерувала до суду обвинувальний акт щодо підполковника.

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Відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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