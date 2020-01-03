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3 січня • оновлено в 16:51
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На Київщині у жорсткій ДТП з мікроавтобусом загинув молодий столичний рятувальник: фото

1.3т
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У ДТП між селами Потік та Шандра Миронівського району Київської області 2 січня загинув молодий столичний рятувальник Микола Тунєєв.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook. Колеги загиблого висловили співчуття його рідним та друзям (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Велика родина Київського гарнізону втратила надійного товариша, друга та професіонала. В результаті страшної події на 33 році життя загинув пожежний-рятувальник 4 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у м. Києві сержант служби цивільного захисту Микола Тунєєв", – йдеться у дописі.

На Київщині у жорсткій ДТП з мікроавтобусом загинув молодий столичний рятувальник

На Київщині у жорсткій ДТП з мікроавтобусом загинув молодий столичний рятувальник

ГУ ДСНС України у м. Києві

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На Київщині у ДТП загинув молодий столичний рятувальник

На Київщині у ДТП загинув молодий столичний рятувальник

ГУ ДСНС України у м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 2 січня в страшну аварію потрапив вантажний мікроавтобус. У результаті загинули двоє осіб.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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