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На Київщині у жахливу ДТП втрапив автобус із пасажирами

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У четвер, 29 серпня, біля села Рудницьке Баришівського району Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. Маршрутний автобус сполученням Баришівка – Київ із пасажирами в салоні зіткнувся із легковиком.

Як повідомила інформаційна агенція "Погляд", у результаті ДТП автобус із понівеченим капотом опинився на узбіччі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Легковий автомобіль був пошкоджений сильніше. Інформації про потерпілих немає.

На Київщині у ДТП втрапив автобус із пасажирами

На Київщині у ДТП втрапив автобус із пасажирами

Погляд/Andrey Korzh

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У Київської області трапилася жахлива ДТП

У Київської області трапилася жахлива ДТП

Погляд/Andrey Korzh

Маршрутний автобус із пасажирами в салоні зіткнувся із легковиком

Маршрутний автобус із пасажирами в салоні зіткнувся із легковиком

Погляд/Andrey Korzh

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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