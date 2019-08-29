На Київщині у жахливу ДТП втрапив автобус із пасажирами

У четвер, 29 серпня, біля села Рудницьке Баришівського району Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. Маршрутний автобус сполученням Баришівка – Київ із пасажирами в салоні зіткнувся із легковиком.

Як повідомила інформаційна агенція "Погляд", у результаті ДТП автобус із понівеченим капотом опинився на узбіччі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Легковий автомобіль був пошкоджений сильніше. Інформації про потерпілих немає.

На Київщині у ДТП втрапив автобус із пасажирами Погляд/Andrey Korzh

У Київської області трапилася жахлива ДТП Погляд/Andrey Korzh

Маршрутний автобус із пасажирами в салоні зіткнувся із легковиком Погляд/Andrey Korzh

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 26 серпня, у селі Копилів Макарівського району Київської області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мешканець столиці за кермом позашляховика наїхав на пішохода, який переходив дорогу "зеброю".

Водієм, який на смерть збив пішохода на Київщині, виявився співробітник Кабінету міністрів України.

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