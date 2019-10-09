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9 жовтня • оновлено в 18:31
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На Київщині у ДТП загинули сестри-близнючки: моторошні фото й подробиці

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У селі Требухів Броварського району Київської області у ДТП загинули 35-річні сестри-близнючки. Автомобіль збив їх, коли вони з порушенням переходили дорогу.

Аварія трапилася біля одного із житлових будинків, написала пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Неподалік нього жінки переходили проїжджу частину у невстановленому місці. На великій швидкості на них наїхало авто. Від потужного удару сестер відкинуло на декілька метрів. У машині розбилося лобове скло.

На Київщині у ДТП загинули сестри-близнючки

На Київщині у ДТП загинули сестри-близнючки

Поліція Київської області

Отримані травми виявилися несумісними з життям – обидві постраждалі загинули на місці НП.

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У селі Требухів Броварського району Київської області у ДТП загинули 35-річні сестри-близнючки

У селі Требухів Броварського району Київської області у ДТП загинули 35-річні сестри-близнючки

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві ввечері 7 жовтня трапилася ДТП із чотирма машинами, внаслідок якої постраждали дві особи. Водій і пасажир авто-винуватця Chevrolet після зіткнення втекли, а транспортний засіб залишили. За словами очевидців, за кермом були підлітки.

  • У вівторок вночі, 8 жовтня, у Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП. Він їхав на великій швидкості, не повернув на розвилці, "вилетів" на газон і перекинувся.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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