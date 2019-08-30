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На Київщині трапилися дві криваві ДТП: є постраждалі та загиблий

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У четвер, 29 серпня, на Київщині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди за участі мототранспорту. Внаслідок аварій двоє осіб травмувалося, ще одна – загинула.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, уночі в місті Бровари водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом, який рухався у попутному напрямку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті ДТП 26-річного водія та пасажирку скутера із черепно-мозковими травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Виявилося, що потерпілі їхали без шоломів.

Водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом

Водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом

Поліція Київської області

Водій та пасажири автобуса ушкоджень не зазнали.

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Ще одна аварія трапилася у селі Мигалки Бородянського району. Місцевий житель за кермом мопеда не надав перевагу в русі вантажівці, яка їхала головною дорогою.

Внаслідок зіткнення 51-річний водій мототранспорту від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

Водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом

Водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом

Поліція Київської області

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аварія ДТП
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