На Київщині трапилися дві криваві ДТП: є постраждалі та загиблий

У четвер, 29 серпня, на Київщині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди за участі мототранспорту. Внаслідок аварій двоє осіб травмувалося, ще одна – загинула.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, уночі в місті Бровари водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом, який рухався у попутному напрямку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті ДТП 26-річного водія та пасажирку скутера із черепно-мозковими травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні. Виявилося, що потерпілі їхали без шоломів.

Водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом Поліція Київської області

Водій та пасажири автобуса ушкоджень не зазнали.

Новини На Київщині у жахливу ДТП втрапив автобус із пасажирами

Ще одна аварія трапилася у селі Мигалки Бородянського району. Місцевий житель за кермом мопеда не надав перевагу в русі вантажівці, яка їхала головною дорогою.

Внаслідок зіткнення 51-річний водій мототранспорту від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

Водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. Школяр дивом залишився живий, але отримав важкі травми. Аварія трапилася 29 серпня на вул. Стеценка в Подільському районі.

У п'ятницю, 30 серпня, у Києві, неподалік від станції метро "Почайна", трапилася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль Hyundai в‘їхав у задню частину іншої вантажівки Renault.

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