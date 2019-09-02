На Київщині трапилися чотири криваві ДТП: фото 18+

На Київщині трапилися чотири криваві дорожньо-транспортні пригоди: загинули декілька осіб. У трьох випадках автомобілі збили пішоходів, ще в одному – чоловіка на мопеді.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, в Макарівському районі приблизно о 16:20 житель Києва, 52-річний водій автомобіля Renault Kangoo, наїхав на невстановленого пішохода віком до 30-40 років (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Це трапилося на автодорозі Київ – Житомир. Чоловік помер на місці пригоди. Водій втік, проте через пів години повернувся і зізнався в скоєному.

ДТП на Київщині Поліція Київської області

Інша аварія трапилася на трасі Київ – Коваль в межах Бородянського району. 23-річний житель села Рубежівка Києво-Святошинського району на авто Range Rover наїхав на 40-річного жителя села Майдан-Лабунь Шепетівського району Хмельницької області.

Чоловік перебігав дорогу. В результаті ДТП він загинув на місці пригоди.

Також на автодорозі Київ – Одеса, на виїзді з села Гребінки (Васильківський район) 63-річний водій, мешканець Києва, за кермом Audi здійснив наїзд на 30-річного чоловіка, жителя Миколаївської області. Пішохід раптово вибіг на проїзну частину і від отриманих травм помер на місці аварії.

У Фастові загинув 81-річний чоловік, який рухався на мопеді по автодорозі Фастів – Дідівщина. Чоловіка збив невідомий, який зник із місця пригоди.

У всіх чотирьох випадках відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Автомобілі направили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

На Київщині трапилися чотири ДТП Поліція Київської області

Загинуло багато людей Поліція Київської області

Зокрема, троє пішоходів та один водій мопеда Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва водій автомобіля Mercedes збив на смерть жінку на пішохідному переході й утік із місця ДТП. Слідству вдалося встановити, що його звуть Кулматов Рахмонжон Кундузович. Народився чоловік у 1979 році.

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