На Київщині трапилася нова серйозна пожежа: поліція затримала підозрюваного у підпалі
На Київщині 23 квітня спалахнула ще одна серйозна пожежа. Поліція вже затримала ймовірного палія лісу.
Пожежа трапилася в селі Червоний Ріг Бородянського району. Про це повідомив журналіст PavlovskyNews на сторінці в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На місце прибули рятувальники, поле біля лісу почали переорювати, щоб вогонь не підійшов до будинків. Станом на 16:40 пожежа продовжувала охоплювати траву і навіть дерева.
Журналіст зазначив, що поліція затримала чоловіка, який проживає неподалік від місця НП, за підозрою в підпалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Також лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
Вогонь у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
Але потім з'явилася інформація про те, що в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
У Чорнобильській зоні станом на 21 квітня рятувальники продовжували гасити ділянки тління.
Під Києвом 23 квітня спалахнула масштабна лісова пожежа. За словами свідка, НП трапилася неподалік від села Катюжанка, що у Вишгородському районі.