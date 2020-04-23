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23 квітня • оновлено в 18:11
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На Київщині трапилася нова серйозна пожежа: поліція затримала підозрюваного у підпалі

3.5т
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На Київщині 23 квітня спалахнула ще одна серйозна пожежа. Поліція вже затримала ймовірного палія лісу.

Пожежа трапилася в селі Червоний Ріг Бородянського району. Про це повідомив журналіст PavlovskyNews на сторінці в Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули рятувальники, поле біля лісу почали переорювати, щоб вогонь не підійшов до будинків. Станом на 16:40 пожежа продовжувала охоплювати траву і навіть дерева.

На Київщині спалахнула ще одна серйозна пожежа

На Київщині спалахнула ще одна серйозна пожежа

Журналіст зазначив, що поліція затримала чоловіка, який проживає неподалік від місця НП, за підозрою в підпалі.

Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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