На Київщині відбулася ДТП з пасажирським автобусом: постраждало 7 осіб

Поблизу села Юрківка у Київській області трапилася масштабна ДТП за участі мікроавтобуса. В аварії постраждало 7 осіб.

Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до центральної лікарні Жашкова, повідомили у прес-службі ДСНС на Київщині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На місці діяли п'ятеро працівників особового складу та одна одиниця техніки. Бійці ДСНС відключили акумулятори авто від живлення, щоб уникнути загоряння", — уточнили "надзвичайники".

Рятувальники прибули на місце ДТП ДСНС у Київській області

Місце аварії ДСНС у Київській області

Аварія трапилася на 142 км траси Київ-Одеса, неподалік від межі Київської та Черкаської областей. Через це порятунком постраждалих займалися працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної служби смт Ставище (Київщина), а госпіталізацією хворих — медики Жашкова (Черкащина).

ДТП ДСНС у Київській області

У групі "Київ Оперативний" у Facebook уточнили, що лобове зіткнення відбулося між автоевакуатори Mercedes і автобусом Renault. Як пише ТСН, автобус їхав з Криму.

За версією правоохоронців, зіткнення ініціював водій евакуатора, проте він свою провину заперечує. За його свідченнями, він хотів уникнути аварії та виїхати в кювет.

Місце аварії Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві у червні трапилася серйозна ДТП — п'яний водій на високій швидкості влетів у стовп. Щоб звільнити його, рятувальникам довелося вирізати потерпілого з пом'ятої машини.

Попередньо встановлено, що на момент зіткнення водій не був пристебнутий ременем безпеки, тому головою майже пробив лобове скло авто.

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