На Київщині спіймали банду, що крала авто по всій Україні. Фото затриманих

У Київській області викрили банду викрадачів автомобілів.

Як повідомив у Telegram Департамент карного розшуку МВС, 20 вересня затримано організатора та чотирьох учасників злочинної організації, яка займалась угонами на території всієї України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Умільці" злочинної справи, використовуючи спеціальні прилади, отримували доступ до авто та без будь-яких перешкод незаконно викрадали транспортний засіб. Наразі відомо про вчинення вказаною групою близько 20 епізодів угонів. Реальна кількість злочинів, місцезнаходження інших викрадених авто (або їх деталей) встановлюється", – йдеться в повідомленні.

За місцями проживання затриманих, в гаражах і місцях розукомплектування транспорту у Києві, Київській, Рівненській та Одеській областях проведено 17 обшуків.

"Виявлено і вилучено неабияку кількість всього, в тому числі спецтехніку для прописки ключів до авто, для відкриття та заведення автомобілів, рації, пістолети, набої, десятки мобільних телефонів, чимало свідоцтв про реєстрацію т/з, державних номерних знаків, декілька посвідчень водія, комплекти ключів від авто, 88 фар до автомобілів різних марок, 17 панелей приладів, цифрові магнітоли, панелі клімат-контролю, бортові комп’ютери та інше", – зазначили у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжних заходів.

В гаражах і місцях розукомплектування викраденого транспорту проведено 17 обшуків

Під час обшуків виявлено номерні знаки, посвідчення водія, комплекти ключів від авто, 88 фар

Знайдено рації, пістолети, набої, десятки мобільних телефонів

Затримано організатора та чотирьох учасників банди

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку авто.