На Київщині спіймали банду на чолі з "Віхою": Аваков розкрив деталі

Кирило Лютий Кримінал 17:40, 2.06.2020 Оновлено: 18:53, 2.06.2020

Правоохоронці спіймали ще 13 осіб, підозрюваних в участі в масовій стрілянині в Броварах.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, затримання відбулися в Києві, Ірпіні та Броварах. Серед них – кримінальний авторитет "Віха" – лідер ОЗУ "Журавлі".

"Встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру в бандитизмі і замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Наздоженемо всіх!" – написав Аваков.

twitter.com/AvakovArsen
У Київській області спіймали кримінального авторитета Віктора Журавля

Відзначимо, кримінальний авторитет Віктор Журавель "Віха" недавно поскаржився, що його нібито "замовили" і внесли в базу "Миротворця", за "деструктивний вплив на органи законодавчої і виконавчої влади".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За словами правоохоронців, вони встановили близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".

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