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2 червня • оновлено в 18:43
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На Київщині спіймали банду на чолі з "Віхою": Аваков розкрив деталі

  • Ще 13 підозрюваних в участі у стрілянині в Броварах затримано

  • Серед них – кримінальний авторитет Віктор Журавель

  • Затримання пройшли в Броварах, Ірпіні та Києві

  • Аваков пригрозив «догнати всіх»

9.6т
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Правоохоронці спіймали ще 13 осіб, підозрюваних в участі в масовій стрілянині в Броварах.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, затримання відбулися в Києві, Ірпіні та Броварах. Серед них – кримінальний авторитет "Віха" – лідер ОЗУ "Журавлі".

"Встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру в бандитизмі і замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Наздоженемо всіх!" – написав Аваков.

twitter.com/AvakovArsen

twitter.com/AvakovArsen

У Київській області спіймали кримінального авторитета Віктора Журавля

Відзначимо, кримінальний авторитет Віктор Журавель "Віха" недавно поскаржився, що його нібито "замовили" і внесли в базу "Миротворця", за "деструктивний вплив на органи законодавчої і виконавчої влади".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За словами правоохоронців, вони встановили близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Перестрілка у Броварах
Особа
Олександр Аваков
Місце
Україна Бровари
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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