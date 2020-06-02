Затримання пройшли в Броварах, Ірпіні та Києві

Ще 13 підозрюваних в участі у стрілянині в Броварах затримано

Правоохоронці спіймали ще 13 осіб, підозрюваних в участі в масовій стрілянині в Броварах.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, затримання відбулися в Києві, Ірпіні та Броварах. Серед них – кримінальний авторитет "Віха" – лідер ОЗУ "Журавлі".

"Встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру в бандитизмі і замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Наздоженемо всіх!" – написав Аваков.

twitter.com/AvakovArsen У Київській області спіймали кримінального авторитета Віктора Журавля

Відзначимо, кримінальний авторитет Віктор Журавель "Віха" недавно поскаржився, що його нібито "замовили" і внесли в базу "Миротворця", за "деструктивний вплив на органи законодавчої і виконавчої влади".

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені Затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом "Віха" або "Журавель". Встановлен, самє смороду "виступили" з боку місцевіх перевізників. Усім оголошено підозру в бандітізмі та замаху на ум.вбівство. Вилуч зброю и боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За словами правоохоронців, вони встановили близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся