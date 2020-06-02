Правоохоронці спіймали ще 13 осіб, підозрюваних в участі в масовій стрілянині в Броварах.
Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, затримання відбулися в Києві, Ірпіні та Броварах. Серед них – кримінальний авторитет "Віха" – лідер ОЗУ "Журавлі".
"Встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру в бандитизмі і замаху на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Наздоженемо всіх!" – написав Аваков.
twitter.com/AvakovArsen
У Київській області спіймали кримінального авторитета Віктора Журавля
Відзначимо, кримінальний авторитет Віктор Журавель "Віха" недавно поскаржився, що його нібито "замовили" і внесли в базу "Миротворця", за "деструктивний вплив на органи законодавчої і виконавчої влади".
Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені Затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом "Віха" або "Журавель". Встановлен, самє смороду "виступили" з боку місцевіх перевізників. Усім оголошено підозру в бандітізмі та замаху на ум.вбівство. Вилуч зброю и боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd- Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Броварах Київської області 29 травня група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі. Поліцейські, які прибули на місце, влаштували перестрілку з нападниками.
Причиною стрілянини був конфлікт між вінницькими та броварськими підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".
Суд обрав запобіжний захід 20 фігурантам стрільби в Броварах Київської області.
За словами правоохоронців, вони встановили близько 40 підозрюваних. А заступник голови міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що участь у сутичках брали понад 60 "тітушок".
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