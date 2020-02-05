На Київщині спалили авто місцевого депутата: фото та відео потужної пожежі

У селищі Коцюбинське (Київської області) підпалили два автомобілі, один із яких – депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренка.

Інцидент трапився у середу вранці, 5 лютого. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Київської області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежу ліквідували, але обидва авто згоріли вщент. Унаслідок НП ніхто не постраждав. Правоохоронці вже зібрали необхідні речові докази, було відібрано відповідні зразки матеріалів для проведення низки експертиз, щоби встановити причину загоряння автомобілів.

На Київщині спалили авто місцевого депутата Facebook/Богдан Слюсаренко

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження щодо умисного пошкодження майна – це ст. 194 ККУ. Остаточне рішення щодо правової кваліфікації буде визначено після проведення експертизи", – зазначили у пресслужбі.

Про підпал написав і сам Слюсаренко на своїй сторінці у Facebook. Депутат також розмістив фото та відео з місця події.

"Не добрий ранок... Те, що залишилося від моєї і сусідської машин... Вночі зателефонувала сусідка і повідомила, що горить мій автомобіль... Потім вогонь перекинувся на інший... Це жесть! За попередніми висновками поліції – навмисний підпал..." – зазначив він.

На Київщині спалили авто місцевого депутата Facebook/Богдан Слюсаренко

На Київщині спалили авто місцевого депутата Facebook/Богдан Слюсаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві підпалили авто правозахисника Олександра Марченка, який брав участь у акціях протесту проти незаконного видобування піску на Видубичах та усі дні перебував безпосередньо на місці цієї діяльності.

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