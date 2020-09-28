У Київській області злочинна банда мала намір вбити столичного бізнесмена і пограбувати його автомобіль, заволодівши 200 тисячами доларів.

Як повідомляє пресслужба СБУ, за організацією злочину стояв раніше судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів уродженець однієї з країн Близького Сходу.

Рецидивіст разом із озброєною бандою планував вночі із засідки обстріляти автомобіль бізнесмена, у якому він перевозив гроші.

"Для запобігання злочину оперативник СБУ, який перебував в авто бізнесмена, спільно з іншими співробітниками відомства і спецпідрозділом поліції КОРД відбили напад і затримали ватажка угруповання, який чинив активний опір правоохоронцям", – відмічено в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання членів банди правоохоронці вилучили вибухівку, вогнепальну і холодну зброю.

Розпочато кримінальне провадження, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".