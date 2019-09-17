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17 вересня • оновлено в 14:38
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На Київщині розкрили резонансне вбивство підприємця

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Правоохоронці Київської області розкрили резонансне вбивство директора української компанії німецького концерну "Сaparol" Павла Зможного, скоєне ще у 2016 році.

Про це написала пресслужба прокуратури Київської області на своїй сторінці у Facebook. У вівторок, 17 вересня, працівники прокуратури спільно із поліцейськими впіймали учасників злочинної організації.

Вона займалась замовними вбивствами, зокрема і Зможного. Серед затриманих як організатори, так і виконавці.

На Київщині розкрили резонансне вбивство підприємця

На Київщині розкрили резонансне вбивство підприємця

Скріншот з відео

Є підозри, що вони скоїли ще одне вбивство у січні поточного року. Його також уже розкрили.

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Слідчі дії триватимуть, правоохоронці мають на меті затримати усіх учасників злочинної організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Крушинка Васильківського району Київської області у вівторок, 20 вересня 2016 року, невідомі вбили директора компанії "Сaparol" Павла Зможного. Поліція розпочала розслідування. Через кілька днів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у справі розглядається версія вбивства на замовлення.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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