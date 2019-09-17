Правоохоронці Київської області розкрили резонансне вбивство директора української компанії німецького концерну "Сaparol" Павла Зможного, скоєне ще у 2016 році.

Про це написала пресслужба прокуратури Київської області на своїй сторінці у Facebook. У вівторок, 17 вересня, працівники прокуратури спільно із поліцейськими впіймали учасників злочинної організації.

Вона займалась замовними вбивствами, зокрема і Зможного. Серед затриманих як організатори, так і виконавці.

На Київщині розкрили резонансне вбивство підприємця Скріншот з відео

Є підозри, що вони скоїли ще одне вбивство у січні поточного року. Його також уже розкрили.

Слідчі дії триватимуть, правоохоронці мають на меті затримати усіх учасників злочинної організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Крушинка Васильківського району Київської області у вівторок, 20 вересня 2016 року, невідомі вбили директора компанії "Сaparol" Павла Зможного. Поліція розпочала розслідування. Через кілька днів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у справі розглядається версія вбивства на замовлення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram