На Київщині прокуратура прийшла з обшуком до міськради: що відомо

В Ірпені Київської області 8 серпня правоохоронці влаштували обшуки в міській раді. Вони перекрили три поверхи будівлі.

За інформацією працівників апарату, приводом для слідчих дій стала відмова міськради надати копії деяких документів, пише "Ірпінь онлайн". Анонімне джерело ЗМІ уточнило, що мова йде про вилучення документів декількох забудовників.

"Правоохоронці зверталися за цими документами і отримали відмову. Тому прийшли з обшуком", – зазначив співрозмовник видання.

Обшуки в Ірпінському міськраді Facebook "Ірпінь онлайн"

Вилучення документів про зарахування пайових частин ірпінських забудовників підтвердила в.о. мера Ірпеня Анастасія Попсуй.

Обшуки в Ірпінському міськраді Facebook "Ірпінь онлайн"

Як писав OBOZREVATEL, на Київщині, в Білій Церкві, 9 січня детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до міськради. Дії проходили у межах розслідування за фактом придбання міськрадою будівлі за ймовірно завищеною вартістю.

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