На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста. Фото

У п'ятницю, 3 липня, у чиновників Української міської ради (Київська область) відбулись обшуки.

Як написав "Главком" із посиланням на власні джерела, їх провели у в.о. міського голови Українки, секретарки ради Тетяни Кучер, першого заступника мера Віталія Буня, радника мера Левана Дарсанії, а також бухгалтера (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами журналістів, обшуки стосуються незаконного відчуження земельної ділянки в місті на користь ОК "ЖБК "Дніпровський-27". Ще 12 березня було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо вчинення посадовими особами Української міськради "незаконного привласнення інвестиційно-привабливих земельних ділянок комунальної власності".

На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста Главком

На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста Главком

На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста Главком

"В ході здійснення досудового розслідування проведено комплекс відповідних заходів, за результатом яких викрито механізм, організаторів та виконавців незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка Обухівського району Київської області на користь ОК "ЖБК "Дніпровський-27", що здійснювалось організованим злочинним угрупованням економічної спрямованості з числа посадовців та представників органів місцевого самоврядування", – йдеться у матеріалі.

Так, 10 квітня Кучер було повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, вчиненій службовою особою шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах (у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України). Їй було обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

У той же день було повідомлено про підозру раднику в. о. голови Української міської ради в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах (у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 КК України). Його було оголошено в розшук.

На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста Главком

На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста Главком

На Київщині прийшли з обшуками до керівництва міста Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року у будівлі Української міської ради уже проводили обшуки. Тоді Кучер заявляла, що це "розправа керівництва районного управління СБУ за відмову "співпрацювати".