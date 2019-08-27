На Київщині позашляховик збив пішохода на "зебрі": перші фото та подробиці

У понеділок, 26 серпня, у селі Копилів Макарівського району Київської області трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Мешканець столиці за кермом позашляховика наїхав на пішохода, який переходив дорогу "зеброю".

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, потерпілий, 35-річний мешканець села Королівка, загинув у лікарні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На Київщині позашляховик збив пішохода Поліція Київської області

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри водію. Також до суду направили клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Мешканець Києва за кермом позашляховика наїхав на пішохода, який переходив дорогу "зеброю" Поліція Київської області

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