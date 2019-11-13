На Київщині поліцейських викрили в змові з водіями-порушниками: з’явилися нові подробиці в справі

З’явилися нові подробиці викриття на Київщині групи поліцейських, які допомагали правопорушникам уникати відповідальності, щоб отримати незаконний "додатковий заробіток". Станом на 13 листопада вже оголошено про підозру інспектору ювенальної превенції Вишгородської поліції.

Щоб дати оцінку усім працівникам, чиї прізвища зазначені у відповідних ухвалах суду, було призначено службове розслідування. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Під час розслідування з’ясують, як вносилися до однієї з інформаційних підсистем поліції неправдиві відомості щодо рішень адміністративних протоколів, складених за ст. 130 КУпАП.

На Київщині поліцейських викрили у змові з порушниками Поліція Київської області

Так, працівники Державного бюро розслідувань провели майже 30 обшуків за різними адресами. За їхніми підсумкими оголошено про підозру інспектору ювенальної превенції Вишгородської поліції за ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейського відсторонили від виконання обов’язків на час проведення досудового розслідування.

Також під час обшуку у кабінеті т.в.о. заступника начальника поліції Київщини жодних речових доказів, які б могли вказувати на його протиправну діяльність, не виявили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині викрили групу поліцейських, які допомагали водіям-правопорушникам уникати відповідальності. Для цього правоохоронці навіть розробили спеціальну схему.

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