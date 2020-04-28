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28 квітня • оновлено в 19:01
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На Київщині поліцейські погоріли на хабарі в 200 грн: відео моменту отримання грошей

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З'явилося відео, як поліцейські в Сквирі Київської області вимагали та отримали хабар в розмірі 200 грн за те, що вони не притягатимуть водія за порушення правил дорожнього руху.

Кадри на своїй сторінці опублікував Дмитро Кравчук. За його словами, правоохоронці запропонували йому варіанти, як він може передати гроші: принести до відділення, залишити на АЗС "своїй людині" або розрахуватися на місці (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

На Київщині поліцейські погоріли на хабарі в 200 грн: відео моменту отримання грошей

Водій на місці передав поліцейським 200 гривень.

На ситуацію відреагували в Міністерстві внутрішніх справ. У відомстві уточнили, що правоохоронці відсторонені від роботи.

Проводиться службове розслідування, матеріали якого будуть направлені до Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області викрили поліцейських, які незаконно видавали дозволи на травматичну зброю.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України хабар
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