На Київщині пішохода на смерть збили на "зебрі": водієм виявився співробітник Кабміну

Водієм, який на смерть збив пішохода на Київщині, виявився співробітник Кабінету міністрів України.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише УНН. За попередньою інформацією, в момент ДТП автомобіліст був тверезим.

"За кермом Land Rover був чоловік 1974 року народження, який працює одним із заступників керівника секретаріату Кабінету міністрів", – повідомили у виданні.

Аварія трапилася у селі Копилів 26 серпня. Житель столиці за кермом позашляховика наїхав на пішохода, який переходив дорогу по "зебрі". Потерпілий загинув на місці.

Автомобіль збив пішохода на зебрі Поліція Київської області

Як писав OBOZREVATEL, 27 серпня близько 21:50 у Деснянському районі Києва, на вулиці Братиславській, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода і авто Opel Astra. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, а машина збила його.

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