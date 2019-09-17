Головна Новини
17 вересня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

На Київщині підліток-водій влаштував смертельну ДТП

1.3т Читати матеріал російською

На Київщині в с. Козин 16 вересня неповнолітній водій автомобіля Daewoo влаштував ДТП з КАМАЗом, в результаті чого загинула одна особа.

Це – 65-річний пасажир легковика, повідомили в пресслужбі поліції Київської області. Сам водій отримав травми і був госпіталізований.

"Юнака, який перебував за кермом, зі струсом мозку і закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню", – уточнили правоохоронці.

Новини
У Києві трапилася жорстка ДТП з маршруткою: опубліковані фото

Попередньою причиною зіткнення назвали недотримання підлітком дистанції між машинами.

Крім цього, 16 вересня на Київщині трапилася ще одна смертельна аварія. У Переяслав-Хмельницькому районі водій на смерть збив велосипедистку, яка переїжджала дорогу по "зебрі".

Смертельна аварія під Києвом

Смертельна аварія під Києвом

Як писав OBOZREVATEL, 15 вересня в Київській області трапилася смертельна аварія. Масштабна ДТП на Житомирській трасі, яка забрала життя чотирьох осіб, сталася в момент, коли один з автомобілів почав знижувати швидкість.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel