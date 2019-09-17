На Київщині підліток-водій влаштував смертельну ДТП

На Київщині в с. Козин 16 вересня неповнолітній водій автомобіля Daewoo влаштував ДТП з КАМАЗом, в результаті чого загинула одна особа.

Це – 65-річний пасажир легковика, повідомили в пресслужбі поліції Київської області. Сам водій отримав травми і був госпіталізований.

"Юнака, який перебував за кермом, зі струсом мозку і закритою черепно-мозковою травмою доставили в лікарню", – уточнили правоохоронці.

Попередньою причиною зіткнення назвали недотримання підлітком дистанції між машинами.

Крім цього, 16 вересня на Київщині трапилася ще одна смертельна аварія. У Переяслав-Хмельницькому районі водій на смерть збив велосипедистку, яка переїжджала дорогу по "зебрі".

Смертельна аварія під Києвом

Як писав OBOZREVATEL, 15 вересня в Київській області трапилася смертельна аварія. Масштабна ДТП на Житомирській трасі, яка забрала життя чотирьох осіб, сталася в момент, коли один з автомобілів почав знижувати швидкість.

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