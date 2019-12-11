На Київщині невідомий обстріляв поліцейських: введено спецоперацію

У місті Яготині Київської області 11 грудня невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по поліцейських.

Річ у тім, що там трапився конфлікт через неправильне паркування легкового авто, яке загородило проїзд іншим машинам. Тому на місце прибули патрульні, написала пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У цей час невідомий чоловік із рушниці почав обстрілювати правоохоронців, а тоді заховався на власному подвір'ї. У результаті стрілянини було пошкоджено службовий автомобіль поліцейських. Самі ж правоохоронці не постраждали.

На Київщині невідомий обстріляв поліцейських Поліція Київської області

Для затримання озброєного чоловіка було введено поліцейську спецоперацію "Грім".

Поліція Київської області На Київщині невідомий обстріляв поліцейських

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Яготині Київської області озброєний чоловік напав на поліцейських, намагаючись визволити затриманого.

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