На Київщині невідомий обстріляв поліцейських: введено спецоперацію

У місті Яготині Київської області 11 грудня невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по поліцейських.
Річ у тім, що там трапився конфлікт через неправильне паркування легкового авто, яке загородило проїзд іншим машинам. Тому на місце прибули патрульні, написала пресслужба поліції Київської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У цей час невідомий чоловік із рушниці почав обстрілювати правоохоронців, а тоді заховався на власному подвір'ї. У результаті стрілянини було пошкоджено службовий автомобіль поліцейських. Самі ж правоохоронці не постраждали.
На Київщині невідомий обстріляв поліцейських
Поліція Київської області
Для затримання озброєного чоловіка було введено поліцейську спецоперацію "Грім".
Поліція Київської області
На Київщині невідомий обстріляв поліцейських
Як повідомлявOBOZREVATEL, у Яготині Київської області озброєний чоловік напав на поліцейських, намагаючись визволити затриманого.
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